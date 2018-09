LIVE: De Admiraliteitsdagen in Dokkum

Omrop Fryslân is dit weekend live bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. De Omrop werkt hiervoor samen met de tientallen vrijwilligers van streekomroep RTV NOF. De programma's van de omroep zijn al jarenlang een begrip in de regio en dan met name als het gaat om de registratie van de Admiraliteitsdagen.