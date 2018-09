Burgemeester Gerbrandy stelt zich kandidaat voor de Eerste Kamer

Gerbrandy stopt in januari als burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. Hij is 66 jaar oud en was eigenlijk van plan om met pensioen te gaan. "Hier had ik niet op gerekend. Ik werd gebeld door de FNP. De partij had aan de leden gevraagd of ze ook kandidaten wisten, en blijkbaar ben ik genoemd. Dat is wel heel aardig. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dan geregeld is. Het is nog een hele lange weg."

Als de FNP eind september Gerbrandy kiest als kandidaat-Kamerlid, moeten ook de andere partijen van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) hem nog willen hebben. En dan moeten er bij de verkiezingen in maart ook nog genoeg stemmen komen.