"Slauerhoff leeft: jong en oud leest zijn gedichten nog altijd"

In Memorian Patris

Slauerhoff schreef veel gedichten over het buitenland. Zijn gedicht 'In Memoriam Patris' speelt zich echter af in Leeuwarden. Het gaat over de moeizame relatie tussen de dichter en zijn vader. In het kader van Culturele Hoofdstad is dat gedicht naar negen talen vertaald, waaronder het Fries, Russisch en Chinees. Oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, die ook nog familie is van Slauerhoff, nam het eerste boek in ontvangst. Verder werden ook een vernieuwde biografie over de Leeuwarder en een verzamelwerk met gedichten gepresenteerd.