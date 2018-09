VIDEO: Gerald Sibon en Joop Gall over de competitiestart van SC Heerenveen

De eredivisie is vier wedstrijden onderweg. SC Heerenveen heeft daarin vijf punten verzameld. Na een overwinning in de eerste wedstrijd tegen Zwolle (3-2) werd er gelijkgespeeld tegen Vitesse en VVV. Alleen tegen Feyenoord werd er, in eigen stadion, verloren. Daarmee staan de Heerenveensters op de tiende plek in de competitie.