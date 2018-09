Q&A: Hoe is het voor Martsje Paulusma om haar vader Piet te vervangen?

Hoe ben je eigenlijk dit vak ingerold en wat is je achtergrond?

"Ik heb Personeel en Arbeid gestudeerd aan de NHL in Leeuwarden. Toen ik klaar was met mijn studie, was het de tijd van de recessie. Ik kreeg niet meteen een baan en degene die naast mijn vader zat werd langdurig ziek. Toen zei mijn vader 'anders kom je eerst naast mij zitten, dan kun je helpen met de locaties plannen en al dat soort dingen', als assistente dus. Dat beviel zo goed dat ik er nooit meer ben weggegaan en zo zit ik nu al zes jaar naast Piet."

Je hebt als klein meisje altijd je vader het weer zien presenteren. Had je ooit gedacht dat je het stokje over zou nemen?

"Nee, helemaal niet. Dat had ik echt nooit gedacht. Dit is eigenlijk echt van de ene op de andere dag gebeurd. Vorig jaar november hadden we op 'Zes' (de nieuwe naam van SBS6, red.) een item in het weerbericht, dat ging over mensen die heel hard werken en ook wel eens een dag vrij mogen. Daar was Piet natuurlijk de uitgesproken persoon voor, want hij werkt al 22 jaar lang zeven dagen per week. Toen had ik dus één keer het weer gepresenteerd. Dat was toen heel ludiek en echt eenmalig. Gewoon voor één keer. Maar nu werd hij deze zomer ineens ziek, totaal onverwacht. Wij moesten toen echt om een uur of drie een beslissing maken van: 'ohjee, wat gaan we doen?' We dachten hij is er vanavond niet, maar morgen is hij er wel weer. Dus toen heb ik gezegd, dan doe ik het wel één keer. Maar de volgende dag bleek pas dat het veel langer zou duren. Zo is het eigenlijk gekomen."