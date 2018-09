Drie maanden cel voor bedreiger ambulanceverpleegkundige

De man was in mei met zijn vrouw betrokken bij een ongeluk op de Wâldwei. De ambulanceverpleegkundige was daar met haar collega op afgekomen. Zij wilde de vrouw van de verdachte onderzoeken, waarbij de man helemaal door het lint ging. Hij werd agressief en trok een deken over zijn vrouw heen. Toen de verpleegkundige zei dat de man uit de ambulance moest gaan, weigerde hij dat.

Broek uit

Onderweg naar het ziekenhuis bleef de man schelden en vervelend gedrag vertonen. Hij schold het slachtoffer uit en trok zijn broek naar beneden. Hij dreigde haar 'kapot' te maken en zei dat hij haar thuis zou opzoeken. In de garage van het ziekenhuis werd hij aangehouden.

De advocaat van de verdachte zegt dat zijn cliënt en zijn vrouw een uur op hulp hebben moeten wachten, waardoor de man in een shocktoestand is geraakt. Achteraf heeft de verdacht zeer veel spijt van zijn gedrag.

Compliment

De rechter vindt dat de man zeer intimiderend te werk is gegaan. Ze complimenteerde de verpleegkundige met haar professionele gedrag, door de vrouw van de verdachte te behandelen, ondanks het gedrag van haar echtgenoot.

De rechter veroordeelde de man volgens de eis van justitie tot drie maanden cel. Hij moet het slachtoffer 1155 euro smartengeld betalen.