Zwaar bedreigde vlindersoort breidt zich uit in Zuidoost-Fryslân

Boswachter Albert Worst deed de ontdekking: "'Yes' riep ik zachtjes in mijzelf toen ik de grote vuurvlindereitjes vond. Een nieuwe locatie in Brandemeer Noord is heel goed nieuws voor de vlinder", zegt hij.

De grote vuurvlinder komt maar op drie plekken in Nederland voor: in De Rottige Meente, Brandemeer en De Weerribben. Er zijn altijd zorgen over de vraag of de populaties groot genoeg zijn om te overleven in de laagveengebieden. Staatsbosbeheer is na deze recente vondst optimistisch.

Opluchting

Dat er net in de Brandemeer eieren zijn gevonden zorgt voor opluchting bij Staatsbosbeheer en de Vlinderstichting. Want vorig jaar is een sloot in dit gebied volledig opgeschoond, waardoor er zorgen waren dat de populatie vuurvlinders zou zijn verdwenen. Het tegenovergestelde blijkt het geval: de populatie heeft zich nu uitgebreid. Er werden dit jaar meer eieren geteld dan in de afgelopen jaren. Dat de vlindersoort nu kilometers verderop ook is ontdekt, geeft vertrouwen over de toekomst van de zeldzame vlinder in Zuidoost-Fryslân.

Droogte

De grote vuurvlinder heeft duidelijk profijt gehad van de warme en droge zomer. Daardoor heeft een tweede generatie zich kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt bijna nooit. Afgelopen weekeinde werden 23 vlinders geteld. Zulke aantallen worden nooit gezien, zelfs niet bij de eerste generatie.