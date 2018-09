Vrouwen vaker naar de apotheek door tekort aan 'de pil'

Fusies

"Door een aantal grote fusies en overnames van producenten zijn assortimenten aangepast en worden sommige medicijnen niet meer gemaakt of niet in alle landen op de markt gebracht. Het is ons gezamenlijk gelukt om de medicijnprijzen in Nederland beter onder controle te krijgen. Maar hierdoor zijn de marges voor producenten lager en wordt er ook minder voorraad aangehouden. Omdat de markt in Nederland kleiner is, is dit voor producenten niet altijd een goede markt."

Volgens Propsma zijn het ook niet alleen de zorgverzekeraars die het probleem kunnen oplossen. "De overheid speelt een belangrijke rol door de geneesmiddelenwet te handhaven. Daarin staat dat producenten een inspanningsverplichting hebben tot belevering van fabrikanten en groothandelaren."

Meldpunt

Sinds 1 januari 2017 bestaat het meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten. Dat is een gemeenschappelijk meldpunt van de overheid, waarbij fabrikanten situaties moeten melden die kunnen leiden tot een tekort. Zo kunnen er op tijd maatregelen worden genomen. Zulke maatregelen kunnen zijn, zoals dat nu al bij de pil gebeurt, dat de patiënt minder van het medicijn mee naar huis krijgt. De verwachting is wel dat het tekort aan de anticonceptiepil na volgende week weer afneemt, omdat de levering dan weer op gang komt.