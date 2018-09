PVV'er Max Aardema weer terug in de Eerste Kamer

Aardema was eerder ook al als vervanger van Van Beek actief in de Eerste Kamer. Destijds was dit als ziektevervanging. Dit was vanaf 31 oktober 2017 tot 13 februari van dit jaar, en van 14 maart tot 4 juli van dit jaar.

Aardema stond in 2015 als 13e op de kandidatenlijst voor de PVV. De partij kreeg bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer negen zetels. Omdat er bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer eerder dit jaar een paar senatoren doorschoven naar de Tweede Kamer, werd Aardema eerste reserve.

Max Aardema is ook lid van provinciale staten voor de PVV.