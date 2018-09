Twee mannen van 19 en 30 jaar uit Leeuwarden zijn met pepperspray bespoten door een 40-jarige man.

Het voorval gebeurde woensdagnacht in de Franklinstraat in Leeuwarden. De verdachte werd in bedwang gehouden door twee mannen. De politie heeft hem aangehouden en vastgezet voor verder onderzoek. De pepperspray is in beslag genomen. De Leeuwarders die zijn bespoten, wilden geen aangifte doen.