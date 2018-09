Leesbaar Friesland: een literaire kaart van Fryslân

Leesbaar Friesland wordt een nieuwe kaart van Fryslân in literaire citaten. Bijvoorbeeld Simon Vestdijk die over Harlingen schreef of de 19e-eeuwse dichter Eeltsje Halbertsma over 'het kleine dorp Terkaple'. Maar ook onbekende schrijvers en dichters hebben plaatsen en streken in Fryslân bezongen.