Werk aan vloeddeuren Lorentzsluizen vervroegd vanwege verzilting

De onderkant van de vloeddeuren van de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand zullen vrijdag worden dichtgemaakt. Dat moet voorkomen dat er teveel zout water vanuit de Waddenzee het IJsselmeer inloopt.

Het werk stond gepland voor het einde van september, maar vanwege de droogte en de daardoor grotere kans op verzilting, wordt het werk vrijdag al gedaan. Rijkswaterstaat zegt dat het belangrijk is om verzilting tegen te gaan, omdat het IJsselmeer een belangrijke bron voor drinkwater is.

De vismigratierivier die aangelegd wordt in de Afsluitdijk kan aan beide kanten afgesloten worden als er teveel zout water het meer in dreigt te lopen. Het werk bij Kornwerderzand is aan het einde van de middag afgerond.