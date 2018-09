Accolade investeert in honderden zonnepanelen

Woningbouwcorporatie Accolade zal 500 daken voorzien van zonnepanelen. Voor de kerst moet het werk klaar zijn.

De woningen die de panelen krijgen staan in Drachten, Boornbergum, Joure, Sneek en Franeker. Er komen zo'n zes tot tien panelen per huis op het dak te liggen. De woningbouwvereniging investeert zo'n 1,8 miljoen euro in het project.

Accolade heeft in Fryslân 16.000 woningen. In 2019 wil de corporatie 650 appartementen en duizend woningen voorzien hebben van zonnepanelen.