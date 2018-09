Martijn Barto laat zich verrassen bij afscheid van SC Cambuur

Binding met supporters

De voetballer is aangenaam verrast door alle aandacht die hij krijgt van de supporters en de media. "Vergeet niet dat er ook een aantal wedstrijden tussen zaten die wat minder waren. Maar ik heb een hoop belangrijke momenten mogen meemaken en in een aantal beslissend kunnen zijn. Dat vind ik leuk. Aan de andere kant, als je zeven jaar bij een club speelt, en zeker bij Cambuur, is het juist wel mooi dat je hoogte- en dieptepunten meemaakt. Misschien maakt dat de binding met de supporters alleen maar sterker. Die zijn altijd gebleven en ik ook."

Hoogtepunt

Een van de hoogtepunten voor Barto was de 2-1 overwinning van Cambuur in het bekerduel tegen Ajax in 2016. Hij scoorde beide doelpunten voor de Leeuwarders en gooide de Amsterdammers daardoor uit het bekertoernooi. "Dat is een van die momenten die ik nooit meer vergeet. Ik heb ook wel het idee dat het een beetje in het geheugen gegrift staat van de Cambuursupporters. Dat maak je natuurlijk niet zo heel vaak mee. Daar ben ik hartstikke trots op."

Andere functie

Volgend seizoen speelt Barto voor ONS Sneek. Hij kon ook naar het buitenland, maar is daar dus niet op ingegaan. Ook is hij nog in gesprek met Cambuur over een mogelijke andere functie bij de club. "We hebben wel tegen elkaar gezegd dat het een zinvolle invulling moet zijn van een functie. Niet een functie die we gaan creëren om het creëren. Het eerste gesprek was heel erg positief, dus ik zie dat met veel vertrouwen tegemoet."