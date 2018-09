Beperkte communicatie van de politie voor een betere CAO

Op het eigen twitteraccount meldt het team dat het account op zwart is gezet en er dus geen berichten meer gedeeld worden. Dat heeft te maken met het cao-conflict. De politie voert al langere tijd actie voor een betere cao. Ze willen meer loon en een lagere werkdruk.

De politiebonden roepen ook op om alleen nog een persalarm af te geven bij grote incidenten of ontwikkelingen in het cao-overleg. Journalisten die de politie bellen over bijvoorbeeld aanrijdingen of andere kleine incidenten krijgen nul op het rekest. Bij grote zaken worden de media wel te woord gestaan.