Rasterhoff Festival gaat over afval en duurzaamheid

Het nieuwe Rasterhoff Festival, dat zondag wordt gehouden in Sneek, moet ervoor zorgen dat we ons meer bewust worden van wat we met ons afval doen. Het festival wordt gehouden in het Rasterhoffpark in de stad, op de plaats waar eerder de stortplaats was. De organisatoren van het festival hebben die plaats met opzet gekozen, om te laten zien dat we ook iets goeds kunnen doen met ons afval.