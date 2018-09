Kijlstra komt met nieuwe innovatieve ambulance

De ambulance is ontwikkeld en gebouwd door het bedrijf Visser in Leeuwarden. Het gaat om een zogenaamde ALS Crafter Ambulance. in de loop van het jaar krijgt Kijlstra meer ambulances van dit type. In totaal heeft Kijlstra 28 ambulances die in totaal 32.000 ritten per jaar maken.

Daarmee is Kijlstra de grootste aanbieder van ambulancezorg in Fryslân. Er werken in totaal ongeveer 190 medewerkers.