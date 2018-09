NHL Stenden wil nadenken over verlagen bindend studieadvies

Omdat studenten te veel stress hebben, wil minister Van Engelshoven het bindend studie-advies (BSA) minder streng maken.

Het BSA is het minimum aantal punten dat studenten in hun eerste jaar moeten halen. In totaal bestaat het eerste jaar uit 60 punten. Bij de meeste studies ligt het BSA tussen de 40 en 50 punten. NHL Stenden heeft het BSA vastgesteld op 51 punten. Als een student het BSA niet haalt, moet hij of zij van de opleiding af.

Van Engelshoven wil het BSA nu verlagen, dat universiteiten en hogescholen op zijn meest 40 punten kunnen eisen van studenten in het eerste jaar.