Piet Paulusma onder het mes, dochter neemt weertaken over

Piet Paulusma is opnieuw korte tijd uit de running. De beroemde weerman wordt komende vrijdag geholpen aan de gezondheidsproblemen die hem in augustus ook al parten speelden. Jan Jonkman neemt op Omrop Fryslân radio de taken van Paulusma over, terwijl zijn dochter Martsje op televisie het stokje overneemt.