Om de Dobben bij Burgum brengt natuur 50 jaar geleden terug

"Zonder de Centrale As was dit plan er niet gekomen", zegt Theunis Pietersma. Hij is een van de initiatiefnemers van het plan. "Daar waar de natuur heeft verloren, winnen wij nu ook weer stukken", zegt Pietersma.

De provincie heeft in 2011 een oproep gedaan aan de omgeving om met plannen te komen voor het zogenaamde opwaarderen van het landschap rond de Centrale As. "Positief was dat meteen alle partijen het plan zagen zitten. De provincie, de gemeente Tytsjerksteradiel, It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie", geeft Pietersma aan.