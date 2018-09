Speciale kalender over Abe Lenstra gepresenteerd

Het eerste exemplaar van de kalender werd door cabaretier Freek de Jonge aangeboden aan Janneke, de dochter van Abe. De Jonge vertelt een hilarisch verhaal over een ontmoeting met Abe in een schoenenwinkel, toen Freek nog een jong jongetje was.

De Jonge heeft zelf ook meegeschreven aan de kalender, net als onder anderen Foppe de Haan, Riemer van der Velde, Jan Mulder en Johan Derksen. Op 19 september wordt in het museum Hearrenfean ook nog een expositie geopend over de voetballer Abe Lenstra. De scheurkalender ligt vanaf vrijdag in de winkel.