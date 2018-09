Jarenlange juridische strijd wietkweker Doede de Jong definitief afgelopen

Het gerechtshof verklaarde De Jong in 2015 wel schuldig aan het kweken van hennep in zijn tuin, maar legde hem geen straf op. Het hof oordeelde toen dat De Jong een principieel voorvechter was van de legalisering of regulering van de wietteelt. Zijn zaak verschilt van andere hennepzaken die voor de rechter zijn gekomen. Bovendien werkt De Jong biologisch, in de open lucht en zonder brandgevaar of het aftappen van stroom, zoals bij andere hennepkwekers wel vaak het geval is.

Het hof zei een paar weken geleden dat de eis van justitie, om vijf ton aan de Staat terug te betalen, niet goed genoeg onderbouwd was. Daarom werd de veroordeling afgewezen. Justitie legt zich hier nu bij neer. Advocaat Tjalling van der Goot zal justitie nu vragen het beslag op de woning van Doede de Jong op te heffen.