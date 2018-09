Gemeentes willen overlastveroorzakers in aparte woonunits zetten

Mensen die overlast op straat veroorzaken, moeten voortaan in aparte woonunits worden gezet, aan de rand van een stad of dorp. Dat is althans het plan van verschillende gemeentes en woningcorporaties in Fryslân. Nog dit jaar worden ze ook in Fryslân neergezet. Het gaat in eerste instantie om hooguit tien units. Waar die precies komen te staan, bepalen de deelnemende gemeentes zelf.