De Omrop-boekenhoek: Wat moeten we lezen?

Boekenclub

De Middei fan Fryslan wil de komende weken elke donderdag van jou weten wat jouw favoriete boek is. Is er een boek waar jij een bijzondere herinnering aan hebt, bijvoorbeeld omdat het jou door een moeilijke tijd heeft geholpen? Of is er een boek dat zo'n briljante twist had, dat je er nog dagen over hebt nagedacht? Of misschien is jouw favoriete boek heel onbekend, en wil je het liefst dat iedereen dat boek ook gaat lezen. De Middei fan Fryslân wil het graag weten!

Stuur jouw verhaal, of jouw boekentips naar dmff@omropfryslan.nl of stuur een appje via de app van Omrop Fryslân. Vergeet niet om je contactgegevens erbij te zetten!