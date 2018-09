Politie oefent het zoeken naar vermiste personen te water

Bij de Grote Wielen in Leeuwarden is de politie donderdag bezig met een grote landelijke oefening. Er wordt geoefend op het zoeken naar vermiste personen in het water. Aan de tweedaagse oefening doen zo'n 70 politieagenten uit Noord- en Oost-Nederland mee. Onder andere het dreggen en het zoeken met sonarapparatuur komt aan de orde.