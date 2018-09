Werkgevers transportsector hebben veel behoefte aan nieuw personeel

"Het vinden van goede mensen is moeilijk." Dat hoor je verderop ook. Daar staat een groente- en fruitgroothandel Smeding. Sjoerd de Jong: "Ja, het is moeilijk om goede mensen te vinden. Maar dit is een prachtige plek om te staan. In weinig tijd hebben we al van zeker vijf goede kandidaten een cv gekregen. We kunnen veel nieuw personeel gebruiken, vooral chauffeurs en orderpickers."

Een andere, wat oudere man heeft al bijna een baan gevonden. "Ik ben op proef bij een bedrijf. Ik kom hier nu, om nu te kijken wat er allemaal nog meer is. Ik ben al wat ouder, maar wil gewoon aan het werk. En dus heb ik mijn papieren gehaald en mag ik nu rijden."

Druk

Op het parkeerterrein voor het ijsstadion staan wat bedrijven die een demonstratie geven. Dar staat ook verkeersschool Tilstra. Veel mensen komen langs, om zich in te schrijven voor meer informatie over een opleiding tot chauffeur. Peter Smit: "We hebben het druk, zo druk dat we nu weer een nieuwe lesauto aanschaffen. Dan kunnen we de vraag beter aan."

Was het een aantal jaren geleden nog zo dat er in de transportsector nog veel geklaagd werd over de komst van buitenlandse chauffeurs, nu wordt duidelijk gezocht naar Nederlanders. Smit: "Er zijn veel mensen nodig voor het vervoer van alle pakjes van de webwinkels. Dat is net iets specialistischer. Niet dat er geen buitenlanders meer zijn, hoor, die zitten voor een groot deel op de internationale ritten. Maar werkgevers kiezen nu voor kwaliteit dichtbij."