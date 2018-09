Drachtster dealer meteen weer in de fout

Tegen een inwoner van Drachten is tien maanden cel geëist, vanwege drugshandel. De politie vond een voorraad drugs in de vriezer, op dezelfde dag dat de man door de politierechter was veroordeeld voor drugsbezit. Bij die rechtszaak had hij een voorwaardelijke straf gekregen, justitie is nu strenger.

De verdachte zegt hij met het dealen is begonnen om zijn verslaving te kunnen betalen. Klanten bestelden met een whatsappbericht drugs bij de man.

Justitie wil de Drachtster in de cel hebben. En daarna zou hij woonbegeleiding moeten krijgen, naast begeleiding van zijn financiële zaken. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.