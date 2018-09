SC Heerenveen verliest oefenpot van PEC Zwolle

Heerenveen speelde voor een groot deel met een B-elftal, terwijl PEC Zwolle veel basisspelers tijd gaf om te oefenen.

De stand bleef lang op 0-0, maar in de laatste minuten van de wedstrijd was het toch Zwolle die een doelpunt kon maken. Vito van Crooij kon een individuele actie afmaken met een doelpunt. Heerenveen had daarna niet meer genoeg tijd om een antwoord te geven.