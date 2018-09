Hake beloont Rossi voor goede invalbeurten

De trainer kan in ieder geval niet beschikken over Andrejs Ciganiks, die op pad is met Letland onder de 21 jaar. De geblesseerde Matthew Steenvoorden heeft deze week nog niet met de groep meegetraind en ontbreekt tegen RKC. Daan Boerlage is weer op de terugweg na zijn blessure, maar hij zit vrijdag nog niet bij de selectie. Daar staat tegenover dat Nigel Robertha terugkomt in de selectie. Hij miste de afgelopen weken door een blessure.