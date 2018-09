Groot aantal eendenkooien rond het Wad gerestaureerd

Bij het project waren veel eigenaars en organisaties betrokken, waaronder ook natuerbeheerders. De eendenkooien liggen zowel op het Friese vasteland als op de eilanden. Een deel van de kooien ligt in Groningen en Noord-Holland.

Educatieprogramma

Opknappen heeft geen zin als alles meteen weer verslonst. Daarom is er een educatieprogramma ontwikkeld om mensen te informeren over de eendenkooien. Verder zijn vrijwilligers opgeleid om het onderhoud goed te kunnen uitvoeren en bezoekers rond te leiden.

Waardevol

De waarde van de eendenkooien is groot. Ook al worden de meeste niet meer gebruikt of alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het zijn belangrijke landschapselementen in het lege Waddenlandschap. En omdat het altijd verplicht rustig moet zijn in een eendenkooi, kan de natuur zich daar goed ontwikkelen zonder te worden verstoord.