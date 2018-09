Harlinger stichting wil nulmeting om zoutschade in de gaten te houden

Volgens de voorzitter van de Stichting, Jarig Langhout, is zo'n nulmeting van groot belang om later goed te kunnen beoordelen hoeveel schade de zoutwinning eventueel heeft aangericht. Dan is het ook meteen duidelijk wie er verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Stichting Bescherming Historisch Harlingen zoekt nadrukkelijk de weg van de dialoog, zo zegt Langhout. Niet actievoeren, maar zorgen voor een goede dialoog met de verschillende partijen levert volgens Langhout meer op. De Stichting is er echter van overtuigd dat er een nulmeting moet plaatsvinden, en zij zullen er alles aan doen om dat te bereiken.