Na 25 jaar weer openluchtspel in Joure: rockopera Tommy

Tommy is een musical uit de jaren '60 en een film uit de jaren '70 met onder anderen Elton John, Tina Turner, Jack Nicholson, Oliver Reed en Rodger Daltrey (leadzanger van The Who). Voor het openluchtspel is het stuk vertaald naar het Fries door Peter Sijbenga.

De Flipperkoning

Het verhaal gaat over Tommy, die na een traumatische ervaring niet meer kan horen en praten. Uiteindelijk blijkt hij heel goed te zijn met de flipperkast en wordt hij de flipperkoning. Theun Plantinga speelt Tommy. "Het is geen makkelijke rol, want in de film is er een kleine en een grote Tommy, maar ik speel beide", vertelt Theun. "Daarnaast heeft Tommy niet veel tekst, dus is het lastig om de verschillende rollen goed te laten zien."