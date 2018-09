Crowdfundingsactie moet filmmakers helpen bij maken film

Samenwerkingsproject New Noardic Wave, Omrop Fryslân en Cinecrowd

Het begon allemaal met de oproep 'Nieuwe ogen' ('Nije Eagen') van New Noardic Wave. Nieuwe ogen is een samenwerkingsproject tussen het Fries Film en mediaplatform New Noardic Wave (NNW), Omrop Fryslân en Cinecrowd.

"Met het project 'Nije Eagen' hebben we een oproep gedaan aan nieuwe documentairemakers om hun droom over de iepen mienskip (open gemeenschap) van Friesland met ons te delen," vertelt NNW directeur Joris Hoebe. "Die missie is geslaagd, want we ontvingen dromen vanuit alle hoeken van Friesland en daarbuiten. Daaruit kozen we drie filmplannen die nu op Cinecrowd staan."

De drie films worden gepresenteerd tijdens New Generation op het Noordelijk Filmfestival en uitgezonden op landelijke televisie via Fryslân DOK.