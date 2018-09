Feministische Shevchenko: "Verdedig de vrijheid tot het uiterste, maar zonder geweld"

Mensen die in vrijheid leven, hebben de plicht om die vrijheid van meningsuiting en het gesproken woord maximaal te verdedigen. Ook als er choquerende acties en heftige projecten voor nodig zijn. Die acties mogen echter nooit en te nimmer tot geweld leiden. Dat was de boodschap van de feministische activiste Inna Shevchenko. Zij was woensdag de special guest van de eerste Iepen UP Live-talkshow van het nieuwe seizoen in Neushoorn, Leeuwarden.