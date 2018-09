Alde Feanen wordt verbeterd: hoger waterpeil en nieuw zwemstrand

Eerder is in het gebied ook al een natuur- educatiebos (het Pettebos) en een moerasgebied met petgaten aangelegd. Nu is de herinrichting een nieuwe fase ingegaan. De komende jaren gaat het waterpeil omhoog. Bijzondere laagveenplanten en zeldzame dierensoorten kunnen op die manier terugkomen. Daarnaast is er ook aandacht voor recreatie in het gebied. Kanovoorzieningen krijgen een opknapbeurt en in de Panhuyspoel wordt een zwemstrand en een vissteiger aangelegd.