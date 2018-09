"Hoogleraren hebben onzorgvuldig onderzoek gedaan"

Bezwaar tegen waardebepaling door het rijk

Op de Waddeneilanden is al jaren een meningsverschil tussen het Rijkserfgoed Bedrijf (RVB) en de erfpachters van woningen en huisjes. Het gaat over de prijs die moet worden betaald om de erfpachtgrond over te nemen van de rijksoverheid. Erfpachters en onafhankelijke taxateurs hebben steeds weer bezwaar gemaakt tegen de waardebepaling van het rijk.

Om een einde te maken aan de discussie heeft het ministerie van Wonen twee hoogleraren de opdracht gegeven om uit te zoeken of de methode van de waardering goed en geldig is. Dat zou de Tweede Kamer moeten geruststellen.

Het rapport van de hoogleraren is af, maar de Vereniging Terschellinger Erfpachters is het oneens met de uitkomsten. Ze hebben bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit gevraagd naar de werkwijze die voor het onderzoek is gehanteerd. Het LOWI stelt vast dat beide hoogleraren hun werk niet goed hebben gedaan.

Vuilnisbak

De bewoners van Terschelling vinden dat het rapport van de hoogleraren door de uitspraak van het LOWI de vuilnisbak in kan. Tevens vinden ze dat de Tweede Kamer moet ingrijpen. Er zou een nieuwe methode voor waardebepaling moeten komen.