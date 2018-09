Leeuwarden wil fietsenchaos op stationsplein beëindigen

"Het is vaak zo dat zodra iemand zijn fiets op het plein zet, dat anderen dat ook doen," zegt Johan de Jong van de gemeente Leeuwarden. "Misschien weten mensen het niet, misschien nemen ze het risico, maar het is niet de bedoeling. Het is niet toegestaan om je fiets op het plein te plaatsen. Daar hebben we de fietskelder voor."

"Na de schoolvakantie begon het direct weer. Misschien moeten mensen er nog aan wennen, misschien moeten wij duidelijker zijn. Hoe dan ook: we zien het probleem en proberen er iets aan te doen. Denk aan oplossingen als voorlichting door meer bordjes te plaatsen of mensen met hesjes. We willen een mooie, overzichtelijke en schone entree. Op het moment dat het begint te verpauperen moet je ingrijpen. Komende week bepaalt wethouder Friso Douwstra welke maatregelen er worden getroffen."