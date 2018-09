Wereldberoemde Slava wil mensen gelukkig maken

De van oorsprong Russische Ira Judkovskaja is artistiek leider van Tryater. Zij kent Slava al haar hele leven. Hij is de clown-filosoof, zegt Ira. Slava is naïef en wijs tegelijk. Hij stelt grote vragen en weet die in kleine dingen voor het licht te brengen en mensen blij te maken.

Joop Mulder van het Oerolfestival kwam Slava in de jaren '80 van de vorige eeuw op het spoor. Hij vindt het geweldig dat Slava nu voor het eerst in Friesland op bezoek is en raadt iedereen aan om de Snow Show te gaan zien. "Slava is een grootmeester in zijn vak", zegt Mulder. "Vooral zijn mimiek is aandoenlijk. Het is het beste wat er op clownsgebied te zien is."