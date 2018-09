Groene Lintje voor Dorpstuin Snakkerburen

Snakkerburen kwam als beste uit de bus, omdat de Dorpstuin naast duurzaam ook sociaal duurzaam is. Zo worden groente en fruit op biologische wijze verbouwd en lokaal verkocht. Ook schoolkinderen en omwonenden worden volop betrokken bij de tuin.

Verder staat er in de Dorpstuin een bijenkast en een vlindertuin. Het doel is om zo aandacht te vragen voor deze insecten en hoe ze in de natuur leven.

Dorpstuin Snakkerburen bestaat al sinds 2001 en er zijn bijna 80 vrijwilligers actief. Op dit moment wordt er gewerkt aan de realisatie van zonnepanelen.