Admiraliteitsdagen: "Iedereen moet zich hier welkom voelen"

Wat mogen we absoluut niet missen?

"Vrijdag bijvoorbeeld, met Night of the Praams op De Syl. Daar komt dan tussen negen uur 's avonds en middernacht alles bij elkaar. Heel Friesland en Noord-Nederland is er dan. En de locatie is heel magisch, met dat podium in het water. Die plaats is ook het keerpunt van de Elfstedentocht.

De meesten zijn er niet goed op voorbereid, als ze er moeten spelen: "oh, Dokkum, wat kan dat nou zijn?" Maar als ze er dan staan, dan zijn ze erg onder de indruk. Dan moeten we ze weer het vertrouwen geven. We proberen ook om het publiek altijd weer iets dichterbij te brengen. Dit jaar liggen er bijvoorbeeld vijf skûtsjes, zo heb je iets meer interactie. Dat is heel belangrijk."

Bij Night of the Praams is Elske DeWall de vervanger van Glennis Grace. "We hoorden vorige week dat Glennis niet eer kon. En dus zijn we heel blij dat Elske ons kon redden."