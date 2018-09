Balksters maken luisterwandeling over boter en Balk

Boter en Balk horen bij elkaar. En niet omdat het beide toevallig met een B begint, maar omdat de boterhandel in de 17e, 18e en 19e eeuw heel groot was in het dorp aan de Luts. En daar mag best wel wat meer aandacht voor komen, vindt Engelien Bouma van het Bûterhûs in Balk. Dus is er in samenwerking met dorpsgenoten en wat hulp van buiten een luisterwandeling gemaakt. Over boter en Balk.