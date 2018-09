Concurrerende metaalbedrijven moeten samenwerken om personeel te vinden

Drie concurrerende metaalbedrijven in Noordwest-Friesland slaan de handen ineen om met elkaar nieuwe werknemers te vinden. Doelgroep zijn mensen uit andere bedrijfstakken en statushouders. Het tekort aan werknemers in de metaalsector is zo groot dat de bedrijven Oreel in Hallum, Meijer Metal in Sint Jacobiparochie en Oostwoud in Franeker samenwerken met ROC Friese Poort en uitzendbureau Randstad. Ze proberen mensen enthousiast te krijgen voor het werken met metaal.