Explosieve groei studenten Fries aan NHL Stenden

Docent Henk Wolf is opgetogen over het aantal aanmeldingen. Volgens hem was het lokaal voor de introductieles deze week bijna te klein om alle studenten plek te kunnen bieden. "En dat terwijl het heel wat jaren zo is geweest dat we maar één of twee studenten in de klas hadden', zegt Wolf.

Opmerkelijk is verder dat anders dan andere jaren zich dit jaar geen studenten van buiten de provincie hebben aangemeld. Alle zeventien studenten zijn van Friese komaf.