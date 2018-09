Jongeren krijgen taalproblemen door gebruik mobiele telefoon

Met een speciaal ontbijt werd woensdagmorgen door Stichting Lezen & Schrijven aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ruim 55.000 Friezen hebben er last van. Het lukt maar niet om dat aantal omlaag te krijgen, zegt Netty Posthumus van de stichting. "Sterker nog, het probleem is misschien nog wel veel groter. Veel mensen weten altijd wel een uitweg te vinden door hulp te vragen."

Prioriteit

Het probleem staat al een aantal jaren hoog op de prioriteitenlijstjes van de Friese gemeenten. Toch lukt het maar niet om het aantal mensen dat moeite heeft met de taal omlaag te brengen. Er wordt hard gewerkt aan verandering, zegt Nynke Benedictus van de gemeente Heerenveen.

"Wij trainen onze mensen om taalproblemen te herkennen. Als we dat zien, kunnen we hulp bieden. Die is er genoeg, alleen kunnen wij de groep niet altijd goed bereiken." Dat ligt vooral aan het feit dat het nog altijd als een groot taboe gezien wordt. "Daar moeten we vanaf. Mensen moeten weten dat het niet erg is, want er zijn meer met dezelfde problemen", zegt Benedictus.