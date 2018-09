Bestrijding mestincidenten moet specialisme van de brandweer worden

Spreiding

De spreiding van de teams over de provincie is één van de zaken waar naar gekeken wordt. "Dat heeft te maken met het verleden van de brandweerkorpsen", zegt Van der Veen. "Toen waren er een aantal gemeenten die er in geïnvesteerd hebben. Die hebben de goede apparatuur aangeschaft. Nu we één korps zijn, moeten we zien hoe we dat in de provincie goed en efficiënt kunnen inzetten."

Niet alle apparatuur van de brandweer is geschikt voor inzet in de mestput. De gespecialiseerde teams van de brandweer hebben dat materiaal wel. "Wat we willen hebben, is dat de eerste auto die arriveert metingen doet en voorbereidingen treft voor het gespecialiseerde team. Die wordt dan standaard opgeroepen in het geval van een mestincident. Voor iedereen wordt het dan veiliger", zegt Van der Veen.