Dokkumer draaiorgel na ingrijpende restauratie weer de straat op

Het draaiorgel werd in 1900 aangeschaft door de Dokkumer ondernemers. In 2013 was het nog te horen op het internationale draaiorgelfestival in Dokkum. Daarna stond het orgel stil, omdat het erg aan onderhoud toe was. Liefhebbers hebben sindsdien actiegevoerd om geld in te zamelen. De restauratie is nu klaar en vrijdag wordt het draaiorgel uitgepakt en symbolisch overgedragen aan Museum Dokkum. Via dit museum kunnen mensen het draaiorgel huren voor evenementen.

Loterij

Na de Admiraliteitsdagen zal de Granaet weer net als voorheen door de straten van Dokkum rijden. Daarbij worden dan loten verkocht, om nog extra geld voor het orgel binnen te halen. Van dat geld kan ook de kar, waar het orgel op staat, nog opgeknapt worden. Deze kar is heel bijzonder, want in Nederland zijn er nog maar vier originele draaiorgels op een houten driewieler te vinden.