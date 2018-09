Achter de schermen bij De Stormruiter

Paarden

Jelle de Jong is drie maanden bij de Fransen van Théâtre du Centaure in opleiding geweest. Uniek, want zoiets doen ze eigenlijk niet. Daar heeft hij veel geleerd. Terwijl hij vertelt wat dan, zien we dat Camille met een grote Fries gaat liggen. Ze aait hem over het hoofd, fluistert wat en als een eenheid staan ze weer op. Een imponerend gezicht. Die wijze van omgaan met paarden, dat heeft Jelle geleerd. Het volledig één worden.

Het paardrijden is niet zonder gevaar, beseft hij. Maar met zo'n goede voorbereiding worden alle risico's zoveel mogelijk uitgesloten. Hij gaat niet op stap, wel naar de sportschool, drinkt geen alcohol, woont deze periode in Leeuwarden en doet niet anders dan trainen, trainen, trainen. Of het hem is gelukt om 'centaur', half mens, half paard te worden? "Nou, de Fransen hebben me wel gevraagd om straks ook wat met hun te gaan doen, dus dat geeft in elk geval vertrouwen" lacht hij.

Friezen

Jos Thie heeft de nodige ervaring met theater en paarden. De menners van het spektakel 'Abe', over de legendarische voetballer Abe Lenstra, zijn er nu ook. Zo ver gaat de band die hij heeft met de mensen. Zo groot is het vertrouwen dat mensen in hem hebben. Volgens Jelle de Jong doen ze alles voor hem. "Alles wat Jos Thie aanraakt, verandert in goud", zegt hij.

Jelle is zwaar onder de indruk van wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Mensen die hun paard beschikbaar stellen, de honderden vrijwilligers, hij heeft eerder in Fryslân gewerkt (De Kameleon, Dokter Deen, Sneekweek) maar nog nooit was het zoals hier. "Daarom is Culturele Hoofdstad ook zo'n succes. Door deze gemeenschap".