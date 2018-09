"Droge worst en Friese kaas moeten jaarlijks plekje krijgen in Brussel"

De bijeenkomst in Brussel had dit jaar als thema 'Regionale identiteit en meertaligheid'. Er kwamen zo'n 75 mensen op af. Onder hen waren 4 Europarlementariërs en volgens Brok ook vertegenwoordigers van zo'n 20 regio's waar Fryslân contacten mee onderhoudt. Verder hadden ook alle gedeputeerden en een aantal Statenleden de reis naar Brussel gemaakt om de bijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst was deze keer niet door het bureau uit Brussel georganiseerd, maar door de provincie zelf. Dat is Brok goed bevallen en is volgens hem ook nog goedkoper. De locatie was wel gelijk aan vorig jaar: de historische Solvay-bibliotheek in het Leopoldpark vlak achter het Europees Parlement.