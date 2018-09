Sherida Spitse: "Het was gewoon niet goed genoeg"

De dames kwamen na 6 minuten al op een 2-0 achterstand. Daar baalt Spitse van. "Het was gewoon niet goed genoeg. We beginnen veel te slap. Die goals die we tegen krijgen, dat mag echt niet. Pas toen we met een extra spits gingen spelen, konden we wat creëren."

De Oranjedames zijn nog niet uitgeschakeld voor het WK. In oktober spelen ze de eerste wedstrijd in de play-offs. Met Zwitserland, België en Denemarken strijdt Nederland om het laatste ticket voor het WK. Een loting bepaalt vrijdag tegen wie Nederland moet spelen. "We hebben nog een kans om het te halen, en we hebben vaker laten zien dat we dat kunnen."