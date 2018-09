Crone: "Wat ons betreft had wethouder Deinum niet hoeven stoppen"

Crone heeft wel begrip voor het besluit van Deinum (62). Zijn vrouw, Jannewietske de Vries, wordt aan het einde van de maand burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. De Leeuwarder wethouder wil elke vorm van belangenverstrengeling vermijden.

Toen Jannewietske de Vries nog gedeputeerde was, had ze ook al een relatie met Henk Deinum. Dat was toen geen probleem. "Ik heb daar ook nooit klachten over gehad," zegt Crone, "noch van binnen, noch van buiten. Misschien dachten we er toen anders over."

Verbijsterd

Lutz Jacobi is verbijsterd over het vertrek van Deinum. Ze is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Leeuwarden. Jacobi begrijpt niet hoe het kan dat de relatie van Deinum en De Vries nu ineens voor problemen zorgt, terwijl het wel mocht toen De Vries gedeputeerde was.

Volgens Jacobi lijkt het erop dat de landelijke politiek invloed heeft gehad. "Is dit het nieuwe beleid van Binnenlandse Zaken? Wij weten er niets van!"

"Heel chic"

Commissaris van de Koning Arno Brok zegt dat hij geen invloed heeft uitgeoefend op Deinum en De Vries. Brok heeft als commissaris een rol in de selectieprocedure van een nieuwe burgemeester. Hij selecteert de kandidaten.